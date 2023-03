Magaly Medina niega cirugías en su rostro: "heredé la piel buena de mis padres"

03/03/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

En la extensa entrevista realizada por la periodista Verónica Linares en su canal de Youtube la popular 'Urraca' reveló varios episodios desconocidos de su vida.

En esa línea, la pelirroja tocó el tema de sus cirugías al que se había sometido su cuerpo desde que comenzó a parecer en la televisión en el año 1997, negando así haberse hecho 'un arreglito' en su rostro, pero agregó que solo se aplicó bótox y ácido hialurónico. (Ver vídeo)

"La ciencia médica de la estética ha avanzado tanto. Por eso hasta ahora no me he jalado la cara, ni un pellejo. No me he jalado, la gente no me cree", declaró la conductora de espectáculos ante la mirada sorprendida de Linares.

En ese sentido, la entrevistadora comentó y preguntó: "¿No te puedo creer?, ¿Y qué te pones, bótox nada más?

"El bótox, no es todo, hay un montón de sustancias ahora. La vez pasada me hice Morpheus, que es esta máquina nueva que se hace 'Las Kardashian', que te tienen que sedar porque son agujitas", agregó la entrevistada.

Asimismo, Magaly Medina comentó que la razón por el que no se había realizado intervenciones estéticas fue porque tiene una buena piel heredada de sus padres, quienes gozan de una muy buena salud y excelente dermis.

"Tengo una buena piel, mi papá y mi mamá también. Mi papá va a cumplir 93 años y no tiene ni arrugas. Mi mamá estaba el domingo en la piscina y la mirábamos y no tiene celulitis, tiene 84 años y eso es genética", añadió.

Luego de ello, la conductora Verónica Linares resaltó como tema las críticas de Medina hacia el cuerpo de algunas mujeres de la farándula peruana por no lucir como 'correspondería' para la televisión haciendo referencia a la exmodelo Tilsa Lozano, quien fue criticada por tener 'celulitis en su cuerpo'.