Ivanna Yturbe revela que reconocido FUTBOLISTA ARGENTINO intentó contactarla: "Está casado"

¡Fuertes declaraciones! Ivanna Yturbe reveló un secreto de su vida personal, el cual le produjo cierta incomodidad a su pareja, Beto Da Silva. La modelo narró parte del episodio en el que un futbolista de la selección argentina le escribió por redes sociales, pese a que él también estaba casado.

Durante una entrevista para el podcast de Magaly Medina, la influencer indicó que recibió mensajes inadecuados por parte del pelotero gaucho. Además, esto fue de conocimiento de su esposo, el también futbolista peruano brasileño, Beto Da Silva.

En sus palabras, ambos poseen un acceso mutuo en sus respectivos teléfonos y redes sociales, y que esto ocurre exclusivamente por asuntos laborales. No obstante, esta medida los ha llevado a enfrentar situaciones comprometedoras, las cuales incluyen mensajes y fotografías de alto calibre, las cuales han recibido de terceros.

"Hubo uno que sí lo molestó mucho. No diré su nombre porque está casado, pero es de la selección argentina", manifestó Ivanna, añadiendo que Beto tomó cartas en el asunto. "Se enteró y le dijo 'Oye, ella está saliendo conmigo y tú estás casado, así que no le vuelvas a escribir", enfatizó al respecto.

En otro momento de su diálogo con 'la Urraca', la 'Princesita Inca' se refirió a temas que, para ella, son algo sensibles, tales como su vínculo familiar y la posibilidad de afrontar, en caso hipotético, una infidelidad. Por ello, la exchica reality se sinceró al respecto, dejando en evidencia su firme postura.

"Me daría mucha pena porque, pobre, malogró una familia. No solo me traicionó a mí, sino también a su familia por estar ebrio. Decir 'sorry, estaba ebrio' no es una excusa", manifestó Ivanna, reflejando la visión que tiene sobre este delicado asunto, y que nada podría justificar una 'sacada de vuelta'.