Ivana Yturbe NO desea conocer a Pamela Franco, pese a ser amiga de Christian Cueva: "Se lo he dicho"

¿No la pasa? Ivanna Yturbe tuvo fuertes declaraciones respecto a Pamela Franco y Christian Cueva. La modelo aseguró que conversó con 'Aladino' sobre su romance con la cantante de cumbia, dejando en claro que no comparte ciertos aspectos de la relación. Esto contrapone su amistad con el pelotero, debido a que lo coloca entre la espada y la pared.

En declaraciones para el podcast de Magaly Medina, la popular 'Princesita Inca' fue consultada por su cercanía al ex de Pamela López, y cómo percibe la el romance entre su amigo y la intérprete de 'Dile la verdad'. Por ello, reveló que había hablado con López y 'Cuevita' mucho antes de que su matrimonio llegara a su fin,

"Mira yo no me meto más a fondo porque, de hecho, lo que les he tenido que decir a ambos, ya se los he dicho, crudo y frío, como yo soy. (A López y Cueva) A ambos, a la pareja de esposos, yo no tengo nada qué hablar con terceros", manifestó la influencer ante 'la Urraca'.