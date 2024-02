Janet Barboza advierte a Melissa Paredes por indirectas: "Aún no conté todo, relájate un poco"

07/02/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Melissa Paredes sorprendió a todos al compartir en sus redes sociales un mensaje polémico como una indirecta hacia las conductoras de 'América Hoy' al ver que no trataron a un protagonista de infidelidad como lo hicieron con ella tras su ampay con Anthony Aranda, por lo cual Janet Barboza no se quedó atrás y la amenazó con sacar a la luz más secretos de su pasado.

Mensaje de Melissa

La expareja del 'Gato' Cuba compartió un versículo bíblico en su cuenta de Instagram al mostrarse indignada por la reciente entrevista que sus excompañeras del programa matutino, ya que anteriormente a ella la retiraron de la conducción por protagonizar una 'presunta infidelidad'.

"Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! por qué diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello", se escucha decir en el video.

Además, su mamá, Celia Rodríguez Taboada, tampoco se quedó atrás y usó sus redes para defender como toda una leona a su hija, por el mal trato que recibió por quienes consideraba que eran sus amigas e incluso le dieron la espalda en un momento tan crítico cuando la ampayaron con el 'Activador'.

"Qué asco me dan las preferencias y las diferencias, cuando uno dice la verdad te lapidan, pero cuando es diferente...", escribió la madre de Melissa Paredes.

¿Sacará los 'trapitos al aire'?

Tras enterarse de ello, Janet Barboza no se quedó con los brazos cruzados y aprovechó la reciente edición del programa para lanzarle una fuerte advertencia a Melissa si es que sigue atacándola en las redes sociales.

"La que sigue negando que tu relación empezó como empezó, ¿ella?, la que morirá en su ley diciendo su relación empezó después de que terminó la primera, ¿ella será la nueva conductora?", expresó la popular 'retoquitos' antes de anunciar a la persona que las acompañaría en el set.

Janet dejó entrever que aún queda muchos secretos escondidos sobre cómo inició el romance de Melissa con Anthony Aranda, a pesar de que siempre negó que él sea su amante y que estuvo con él cuando terminó su relación con Rodrigo Cuba.

"Y ojo Ethel, yo no he hablado todo del primer caso (Melissa y el 'Activador'), ya saben. Mi versión todavía no la he dicho, así que, relájate un poquito", comentó Barboza, como una advertencia para evitar los constantes ataques en su contra.

Reavivó su amor con Anthony

Por otro lado, Melissa Paredes no duda en hablar públicamente sobre su reconciliación con el bailarín Anthony Aranda, y compartir los buenos momentos que viven juntos, demostrando que su separación reavivó el amor que se tienen.

"Amor, ¿viste que terminar revive el amor? (...) Fuera de bromas, es como empezar de nuevo", le preguntó la modelo, a lo cual, Anthony la miró algo confundido y respondiendo afirmativamente de forma tímida.

De esta manera, Janet Barboza respondió en vivo a Melissa Paredes por atacarla en sus redes sociales, revelando que tendría más información sobre la relación que empezó como extramatrimonial con Anthony Aranda.