¡Por lo alto! Maelo Ruiz llega al Perú para celebrar sus 32 años de vida artística este 8 de febrero

El salsero puertorriqueño Maelo Ruiz arribará a nuestro país este sábado 08 de febrero para brindar un show exclusivo en el Centro de Convenciones Arena en Barranco por sus 32 años de vida artística. Las entradas para el evento aún están con el 50% de descuento en la web de Teleticket.

El cantante eligió al Perú como el primer destino este 2025 para iniciar sus celebraciones por su aniversario, donde deleitará a todo su público con sus clásicas canciones e interpretaciones.

"Me siento muy feliz cuando vengo a Perú, porque siempre me reciben de la mejor manera, gracias al público que siempre me acompaña cada que visito este lindo país, su gente, su gastronomía, su música, es algo muy nutritivo para mi. Este 2025 los elegí para comenzar mi gira a nivel global de mi aniversario", comenta el salsero.