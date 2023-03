Cienciano responde a Jean Deza y niega realizar pagos dobles a sus jugadores

Cienciano ya se pronunció. Luego de que se difundiera un audio de Jean Deza señalando al club de hacer pagos dobles a sus jugadores, el equipo del Cuzco no se quedó callado y desmintió tajantemente dichas acusaciones mediante un comunicado publicado en sus redes sociales.

Además, señalaron que este tipo de acciones solo buscan manchar la imagen de Cienciano, por lo que evaluará la situación y determinará las sanciones correspondientes al delantero de 29 años.

Tras el pronunciamiento del club, el delantero peruano manifestó sus disculpas públicas a través de una historia de Instagram desde su cuenta personal. En dicho mensaje, el ex Alianza Lima lamenta haber hecho tales declaraciones y asegura que todo lo que dijo era mentira.

"Pido disculpas por haber faltado a la verdad. No ha sido, ni es mi intención manchar honras y menos mancillar la imagen del club. Desmiento tajantemente cualquier situación irregular sobre el pago de mis haberes". escribió.

Durante la noche de ayer, un programa de espectáculos difundió un audio entre Jean Deza y la madre de su hija. En esta conversación, el futbolista peruano le contaba que Cienciano pagaba 'en blanco' y 'en negro' para evadir impuestos.

"Acá cobramos en blanco y negro. El 30 te pagan el blanco, que es lo mínimo, me entiendes, y entre el 10 a 12, te pagan el negro, que es todo. Por evadir impuestos, el club me pagado lo blanco y por eso te he depositado al toque", había dicho el jugador.