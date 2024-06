Jefferson Farfán PREOCUPA a sus seguidores por su estado de salud ¿Qué pasó?

Jefferson Farfán no deja de impactar a todos sus seguidores, el exfutbolista ha conseguido un rotundo éxito con su podcast 'Enfocados', el cual conduce con Roberto Guizasola. Sin embargo, la grabación de las siguientes entrevistas podrían quedar en stand by debido a que la 'Foquita' se encuentra mal de salud.

A través de sus redes sociales, el exfutbolista contó que está delicado y que un médico tuvo que ir hasta su casa para atenderlo.

En Instagram, Jefferson Farfán reveló que recibió la visita de un médico, debido a que se contagió de una fuerte gripe. "Una ampolla por aquí que la van a colocar ahorita para recuperarnos" , se le oye decir mientras muestra al médico.

Sin embargo, su estado de salud no lo para y no pondrá en pausa su nueva entrevista en 'Enfocados', así lo dio a conocer en una historia en su red social. El exdeportista mostró que lo estaban maquillando para la nueva grabación y escribió: "Enfermo, pero a darle con todo".

A pesar de los rumores y roces del pasado, Yahaira Plasencia no descarta la posibilidad de tener como invitados a Jefferson Farfán y Cuto Guadalupe en su programa. la cantante firmó que está dispuesta a "apechugar" cualquier situación y darle una oportunidad a esta nueva dinámica en su vida profesional.

Asimismo, los seguidores de Yahaira Plasencia han expresado sus deseos de ver a Cuto Guadalupe como próximo invitado en su programa. Ante esto, el tío de Jefferson Farfán se mostró abierto a la posibilidad, aunque destacó la necesidad de que la invitación provenga directamente de la salsera.

"Si ella me llama, ella misma, sí, ¿por qué no?. Yo no arrugo, pero no creo que ella me llame...no sé. Si tiene ella humildad de llamarme y quiere que vaya a su programa, yo voy, voy porque voy", expresó Cuto Guadalupe.