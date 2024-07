Jefferson Farfán termina con fuerte multa tras cometer locura de amor por Melissa Klug

Jefferson Farfán y Melissa Klug fueron una de las parejas más mediáticas de la farándula peruana. Sin embargo, sus más de 10 años juntos estuvieron marcados por una locura de amor que la 'Foquita' cometió por quien en ese entonces era su amada.

Como se sabe, la relación entre Melissa Klug y Jefferson Farfán no terminó nada bien. Y es que ambos se encuentran actualmente enfrentados por diversos juicios que incluyen fuertes sumas de dinero.

Sin embargo, se viralizó en redes sociales una pasada entrevista, donde la 'Foquita' revela la locura de amor que cometió cuando aún mantenía un romance con la madre de sus dos hijos varones.

De acuerdo al video del extinto programa 'Al Aire' conducido en ese entonces por Laura Huarcayo, se puede ver a un Farfán bastante tímido pero muy enamorado al momento de hablar de Klug.

"(¿Cómo conociste a Melissa (Klug)?) En una reunión la conocí hace muchos años. (¿Fue un flechazo a primera vista?) Todo, cuando la vi me gustó todo y me acuerdo que la invité a salir", dijo el exfutbolista un tanto tímido por las preguntas de la conductora.

Jefferson Farfán confiesa locura de amor.

Pero el hielo se rompió cuando Huarcayo le pregunta qué tipo de locura de amor ha cometido por la popular 'Blanca de Chucuito', revelando sin problemas que una vez perdió un vuelo por el simple hecho de quedarse un día más a su lado.

(¿Qué locura de amor has hecho por ella?) "Por estar con ella un día más y toda la cosa, perdí el vuelo solo para quedarme con ella. Me multaron, un escándalo todo, pero después del gusto", contó bastante emocionado.

En entrevista con Maritere Braschi, el exjugador de Alianza Lima decidió abrir su corazón para soltar detalles relacionados a su vida íntima. Es así que, además de hablar de sus proyectos alejados de las canchas, Farfán contó que es lo que espera de su nueva pareja.

"Lo que Dios me mande (Pero, debe haber alguna característica) Que tenga dos ojos, dos manos ja, ja, ja (¿Cariñosas?) No, lo que Dios me mande, no soy exigente", expresó el '10 de la Calle'.