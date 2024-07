Laura Spoya revela si mantuvo un romance con Christian Cueva cuando se conocieron: "Era chibola"

22/07/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Christian Cueva continúa acaparando los titulares de los diferentes medios de espectáculos debido a la polémica de infidelidad que lo envuelve con Pamela Franco. Sin embargo, la reciente anecdota contada por Laura Spoya acaba de causar revuelo sobre todo porque reveló si tuvo un romance con el futbolista peruano cuando se conocieron hace años.

¿Laura Spoya y Christian Cueva tuvieron un romance?

En una reciente entrevista para el podcast de Ricardo Rondón, la exreina de belleza, Laura Spoya, fue consultada sobre si en algún momento de su carrera un futbolista se atrevió a cortejarla e incluso tratar de conquistar su corazón.

Si bien el conductor hizo referencia a Christian Cueva, Spoya, lejos de criticarlo por sus escándalos, no tuvo problemas en revelar que, hace algunos años, conoció al jugador peruano, quien tuvo un lindo gesto con ella cuando a penas inicia en el mundo de la conducción.

"Varios (me metieron letra), pero eso no se dice. (¿Christian Cueva?) No, pero fíjate que a Cuevita lo entrevisté cuando conducía CMD, muy amablemente, quise hacer como un podcast, un canal de YouTube cuando hablaba de deportes", dijo en un primer momento.

En ese sentido, descartó que el popular 'Aladino' haya intentado tener un romance con ella, puesto que solo aceptó ser entrevistado por ella en un ambiente sumamente agradable para ambos.

"Fue uno de mis entrevistados cuando era bien chibola. Amablemente, la verdad, me recibió y todo 'con mucho gusto te hago la entrevista, entonces muchas gracias'", continuó Spoya, dejando en claro que el ex de Pamela López nunca intentó algo con ella.

Finalmente, afirmó que 'Cuevita' jamás llegó a pedirle su número de teléfono, por lo que todo quedó en una simple anécdota que le permitió seguir creciendo en el ámbito profesional: "No, no me pidió mi teléfono", agregó.

Christian Cueva y Pamela López en Trujillo

En los últimos días, los rumores que vinculan sentimentalmente a Christian Cueva y Pamela Franco incrementaron. Sin embargo, la presunta historia de amor habría dado un giro inesperado debido a que el futbolista peruano se encuentra en Trujillo junto a la madre de sus hijos.

Y es que según las imágenes difundidas por 'América Hoy', 'Cuevita' participa en una de las presentaciones de la cantante de cumbia Marisol, mientras que Pamela López utilizó sus redes sociales para compartir también algunas fotografías de su visita a la ciudad norteña, donde se mostró en compañía de su hija mayor.

En medio de toda esta situación, se conoció que Laura Spoya conoció a Christian Cueva aunque nunca tuvieron un romance, puesto que el futbolista solo tuvo un noble gesto con ella al ayudarla en una entrevista.