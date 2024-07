Paco Bazán se quiebra EN VIVO al revelar que tiene miedo de perder su castidad: "Todo tiene un límite"

Paco Bazán fue protagonista de un emotivo momento, luego de que revelara en vivo que se encuentra cansado y con mucho miedo de perder su castidad. Ello luego de separarse de su esposa y tener pendiente recuperar su matrimonio.

En una reciente entrevista para el programa 'Hoy Es Sábado Con Andrés', el periodista deportivo, Paco Bazán, se animó a abrir su corazón y no pudo evitar quebrarse al mencionar lo doloroso que ha sido su proceso de separación, así como lo es la actual promesa de mantenerse casto hasta volver con su esposa.

Según precisó, todo este tiempo ha respetado la voluntad de Dios como la persona católica que es; sin embargo, teme que finalmente el instinto humano le gane y pueda romper lo pactado.

"Temo que me gane mi humanidad (...) De momento, yo he respetado la voluntad de Dios que, de acuerdo a nuestra doctrina católica, tengo una esposa espiritual y no estoy dispuesto a dejar de comulgar", agregó con lágrimas en los ojos.

Enseguida, el conductor de TV dejó en claro que si bien las parejas tienen libre albedrío y nadie puede obligar al otro a amar, este siempre ha permanecido fiel al sacramento, puesto que tomó una decisión con el mismo y su batalla espiritual la cual se ha extendido por dos largos años.

Paco Bazán se quiebra en vivo al recordar promesa de castidad.

Finalmente, recalcó que el hecho de aferrarse a la fe lo ayuda a no perderse en este mundo, sobre todo en los placeres que lo rondan diariamente.

"No lo hago porque sea un fanático religioso tampoco, sino porque [si no lo hago] me pierdo. Aferrarme a la fe es no perderme en el mundo. Hay momentos que dudo, pero me pego a la disciplina para no perderme en los placeres", acotó.