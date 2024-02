Jefferson Farfán vuelve a demandar a Olenka Mejía: ¡No se rinde! Exige 123 mil soles y 2 años de cárcel

Jefferson Farfán se vuelve a enfrascar en una batalla legal contra Olenka Mejía. El futbolista la volvió a demandar acusándola de difamación por haber afirmado que tuvo una relación con él, y según el documento, solicita dos años y 120 días de prisión contra ella, además de el pago de una reparación civil de 123 mil soles.

Anteriormente, el Poder Judicial (PJ) archivó una denuncia de Farfán contra Mejía, en la cual el futbolista pedía reparación civil por un millón de soles. Esta vez el '10 de la calle' volvió a negar que haya tenido una relación con la excuñada de Yahaira Plasencia.

Al enterarse de la nueva demanda en su contra, Olenka dijo no entender porqué el exfutbolista aún sigue presentando denuncias contra ella. "Quiere atacarme, no sé qué tanto odio tiene hacia mí", expresó.

Asimismo, volvió a insistir en que su versión es verídica y por ello la justicia peruana ha archivado las denuncias de la expareja de 'La blanca de Chucuito' en más de una oportunidad.

"Él dice muchas cosas, pero no hay nada de eso, no presenta nada. Todo lo que yo he dicho en su momento es verdad y si hasta el día de hoy le siguen a él archivando y yo ganando los juicios, obviamente es verdad". expresó.