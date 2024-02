¿Jefferson Farfán estuvo presente en los 40 años de Melissa Klug? Esta sería la peculiar coincidencia

Melissa Klug celebró por todo lo alto su cumpleaños número 40 en compañía de sus familiares y amigos más cercanos. No obstante, se viralizaron imágenes de Jefferson Farfán, ex de la empresaria, celebrando también en una fiesta ¿Será la 'Blanca' de Chucuito lo invitó a su juerga?

Durante la fiesta, se pudo apreciar que distintas figuras de la farándula peruana asistieron; sin embargo, fue finalmente el hijo mayor de la 'Foquita', quien se llevó las miradas de los presentes al sacar los pasos prohibidos junto a su madre y hermanas.

A propósito de ello, el exfutbolista de Alianza Lima no se quedó en casa y decidió salir de rumba el mismo día, pero ¿A dónde fue?

A través de sus historias de Instagram, Farfán compartió un video en el que gritaba pidiendo ayuda a su madre, la popular 'doña Charo', mientras brindaba con otras tres personas. Además, de fondo de podía oír una conocida canción de salsa.

Jefferson Farfán comparte fotos en una fiesta.

Cabe precisar que, ni Melissa, ni Farfán se han pronunciado respecto a ello, por lo que todo quedaría simplemente en peculiares coincidencias.

Melissa Klug utilizó sus redes sociales y compartió con todos sus seguidores que una de las orquestas que asistió a su tremendo juergón fue 'Barrio Fino', agrupación de salsa liderada por su yerno Bryan Torres, con quien aparentemente no se llevaba muy bien.

Sin embargo, las imágenes que confirmaban la presencia del salsero las publicó la misma empresaria sin ningún tipo de problema aunque al principio haya dicho abierta y públicamente que la relación sentimental que mantenía con su segunda engreída no era de su agrado.

Asimismo, señaló que le parecía rara toda la situación que atravesaba con la influencer de 21 años, dejando entrever que se estaría aprovechando de su fama para lanzar su orquesta.

"Justo sacó su orquesta y pasó todo esto, pero a las finales es ella la que está con él (...) no sé sus sentimientos, no sé cómo es, no puedo opinar de una persona que no conozco", acotó aquella vez.