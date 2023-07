Jennifer Barrantes sobre su destitución del Miss Perú Mundo: "Se iniciaran acciones legales"

Jennifer Barrantes indicó que iniciará las acciones legales correspondientes contra Angel Paz y Consultora Eventos Paz EIRL luego de ser destituida de la corona del Miss Perú Mundo.

Mediante un extenso comunicado en su cuenta oficial de Instagram, Jennifer Barrantes se pronunció sobre la decisión de la organización del Miss Perú de retirarla como representante nacional y designar a Lucía Arellano como la nueva "reina".

Barrantes denuncia varias irregularidades en su "reinado", entre ellas que el señor Ángel Ernesto Paz nunca le entregó la corona para que ella puede generar contenido y asistir a los eventos, es más, la modelo afirma que ella misma tuvo que adquirir su propia diadema.

"No recibí la corona oficial. Prometió que se haría entrega la primera semana después de mi coronación [...] Tiempo después me entregó una corona que me lo quitaron para entregársela a otra reina diciéndome que 'tú ya tienes una corona'", escribe la modelo en su comunicado.