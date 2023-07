Paula Manzanal confirma relación con futbolista europeo: "Me regaló un collar de diamantes"

La modelo Paula Manzanal, quien actualmente vive en Barcelona, comentó en una entrevista que ahora se ha mudado al otro extremo de la ciudad española junto a un futbolista italiano, con quien lleva una relación hace poco y que le ha regalado un collar de diamantes.

La modelo se conectó en vivo con el programa "América hoy" para mostrar el lujoso departamento donde ahora vive, pues se ha vuelto a dar una oportunidad en el amor y esta vez con un jugador de fútbol europeo; además, mostró un lujoso collar de diamantes que estaba usando.

"Fue un regalo de un chico con el que estoy saliendo, un pretendiente. No quiero decir mucho, llevamos meses, juega fútbol, no es peruano, es europeo. Habla italiano", contó muy emocionada.

En otro momento de la entrevista, la expareja de Ignacio Baladán, se animó a hacer un recorrido por su nuevo hogar y aseguró que ahora es vecina de la estrella mundial del fútbol Leonel Messi.

"Me he mudado al otro extremo de Barcelona, estamos también frente al mar pero estamos más cerca a la ex casa de Messi, soy vecina de Messi ahora, estamos más cerca al colegio", aseguró Paula, dejando asombrados a todos los conductores del magazine.