¡Escándalo! Jennifer Barrantes no va más como Miss Perú Mundo ¿Quién es su reemplazo?

Miss Perú Mundo indicó que Jennifer Barrantes ya no será nuestra representante en la competencia internacional. La decisión fuer por la falta de compromiso de la modelo para la competencia, según la organización.

Nuevamente un escándalo pone en el ojo de la tormenta a la organización del Miss Perú. En esta ocasión, Jennifer Barrantes fue destituida como representante nacional, ella se iba a presentar en el certamen que busca coronar a la mujer "más bella del mundo".

Mediante su cuenta oficial de Instagram, la organización mencionó que se había tomado esta decisión debido a que no contaron con la participación "activa" de Barrantes en las actividades y eventos protocolares correspondientes al de una miss.

El organizador del certamen peruano, Tito Paz, declaró que tuvo algunos de los inconvenientes con la "reina". Al parecer, Jennifer habría cambiado de actitud y comenzó a alejarse de todo lo relacionado a su preparación.

"Seguí tratando de comunicarme con ella. Lo que yo siempre hago es consultar con la central de Londres. No le pido quitarle la corona, le pido que me aconseje que es lo que está sucediendo, no puedo trabajar con una chica que está completamente ausente. Allí me contestaron que tenía que actuar de la forma más drástica", dijo para 'Arriba mi Gente'.