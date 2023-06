Jimmy Santi sufre descompensación en medio de competencia de 'El Gran Chef: Famosos'

Los retos de 'El Gran Chef: Famosos' se vuelven cada vez más difíciles y los participantes hacen todo lo posible por completarlos a tiempo. Sin embargo, en su última edición, Jimmy Santi tuvo que afrontar otro tipo de adverisidad: una descompensación.

El último capítulo del reality de cocina puso en aprietos a la producción del programa. Las cámaras del programa captaron el preciso instante en el que el cantante estuvo a punto de desmayarse.

En la última edición de 'El Gran Chef: Famosos', el jurado eligió como reto de la noche preparar una rica hamburguesa con camote frito y aros de cebolla.

Durante los 60 minutos que dura la competencia, el intérprete de "Chin Chin" estuvo muy apurado por completar su platillo a tiempo. Sin embargo, la adrenalina de los últimos segundos del reto le habrían jugado una mala pasada.

Tras culminar sus hamburguesas, Jimmy Santi se dirigió hasta la mesa del jurado para entregar su platillo de comida rápida. Mientras caminaba hasta esta parte del set, su vista empezó a nublarse y se volvió imposible seguir con su camino.

Participantes y producción hicieron un alto a las grabaciones y rápidamente atendieron al participante, quien permanecía apoyado en una de las mesas de cocina.

"(¿Qué pasó?) No lo sé, vi negro. (...) Este es un momento complicado para mi, pero yo no me voy a dar por vencido. Sigo para adelante", expresó.