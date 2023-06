Natalia Salas advierte a Sergio Coloma tras retraso de su boda: "Le voy a poner fecha de caducidad al anillo''

Actualmente, Natalia Salas y Sergio Coloma, se han convertido en una de las parejas más queridas de la farándula peruana. Esto, debido a que ambos superaron juntos la batalla contra el cáncer de mama que dañó grandemente la salud de la actriz peruana.

Sin embargo, ahora que Natalia se encuentra notoriamente recuperada, optó por recordarle a su pareja que desde hace dos años se encuentran comprometidos y está esperando concretar el matrimonio.

La artista nacional fue entrevistada por el diario local ''El Popular'' y confesó que aún no tiene programada la fecha para su boda, por lo que no dudó en enviarle un ultimátum al padre de su hijo, quien le pidió que fuera su esposa durante su viaje a Disney en septiembre del 2021.

Según comentó Natalia, ambos están esperando aumentar sus ingresos, pues desean tener una boda de enseño, la cual implica una enorme suma de dinero.

Tras su presentación en el programa ''El Gran Chef Famosos'', el último viernes, 26 de junio, la actriz peruana Natalia Salas causó cierta incomodidad entre los participantes debido a que su actual pareja y padre de su único hijo, es cocinero.

El presentador del reality, José Peláez, presentó primero a Laura Spoya como concursante y dijo que "según las malas lenguas ella sabía cocinar", lo cual fue confirmado debido a que su esposo es chef.

Ante ello, Katia Palma y los demás concursantes no dudaron en mostrar su descontento: "Ya fue, ya, ya fue", respondió la exconductora de ''Yo Soy'' mientras animaba a los demás a salir de la cocina.

Sin embargo, Peláez no solo reveló el secreto de la exmiss Perú, sino que hizo lo mismo con la exactriz de AFHS, Natalia Salas.

"Natalia Salas no te hagas; también, tienes esposo chef eh...", indicó durante el programa.

La intérprete de cine, teatro y televisión no se quedó callada y explicó la divergencia de condiciones entre ella y su contrincante Spoya.

"Esta es una gran diferencia. Laura está casada sí, pero yo no. Yo todavía no me he casado. Tengo este anillo que va a cumplir más años que mi hijo y todavía no me caso", expresó enfática y dramáticamente.