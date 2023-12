Jonathan Maicelo niega acusaciones y envía carta notarial a Milena Zárate: "Que lo demuestre"

Jonathan Maicelo se presentó en un conocido programa para hablar de la demanda de agresión en su contra; sin embargo, se tomó unos minutos para referirse a las declaraciones de Milena Zárate, quien aseguró que el boxeador la dejó sola en Nueva York tras negarse a tener intimidad con él.

En la más reciente edición de 'Dilo Fuerte', la conductora Lady Guillén tuvo como invitado a Jonathan Maicelo, quien además de tocar ciertos puntos respecto a la demanda de agresión física y psicológica que le interpuso su expareja, Samantha Batallanos, se refirió a la colombiana Milena Zárate.

Como se recuerda, luego de que estallara la denuncia de la ex reina de belleza, la 'colocha' se presentó también en un programa de espectáculos y afirmó que cuando salía con el deportista, este la dejó abandonada en dicha ciudad estadounidense tras negarse a su insistencia de mantener relaciones sexuales.

Al respecto, Maicelo anunció en televisión nacional que le envió una carta notarial a la cantante con la que le pide que se rectifique o compruebe lo que dijo en el conocido magazine matutino.

Además, agregó no recordar dicho episodio mencionado por Zarate, asegurando que se trataría de una total mentira de su parte: "Eso es mentira, no recuerdo ese episodio, nunca pasó, nunca sucedió".

Finalmente, reiteró que espera que la cantante se rectifique con la llegada de su carta notarial: "El episodio que pasó, que lo demuestre, yo ya hablé con mi abogado, se le va enviar una carta notarial para que se rectifique".

Por otro lado, envío un contundente dardo a la colombiana, asegurando que ella siempre fue una persona a la que le gusta ventilar su vida privada en televisión nacional.

Según reveló la artista 'colocha', el boxeador se portó de una manera muy insistente en Nueva York, por lo que decidió no tener nada con él.

"Cuando él llega al hotel donde estoy, me dice: '¿Cómo es la vaina?'. Él estaba ahí, insistente, insistente. (...) Yo le dije que no quiero y me dejó botada en Nueva York. Estaba sola en un país que no conocía", contó en 'América Hoy'.