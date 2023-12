Maicelo asegura que Samantha Batallanos usó maquillaje para fingir golpes: "Solo tiene un pequeño raspón"

A varios días de la denuncia de agresión física y psicológica interpuesta por Samantha Batallanos, el boxeador Jonathan Maicelo decidió sentarse en un set de televisión para contar su verdad respecto a lo ocurrido con la modelo.

En la más reciente edición de 'Dilo Fuerte', la conductora Lady Guillén recibió en su programa a Jonathan Maicelo, quien negó tajantemente haber agredido a la ex reina de belleza mientras se encontraban dentro de un taxi a las afueras de su restaurante en San Isidro.

Según las propias palabras del deportista, la modelo habría utilizado maquillaje para fingir los golpes en su rostro, asegurando además, que lo único que pudo haberle causado es un raspón, producto del forcejeo entre ambos.

Asimismo, el también empresario reconoció que pudo haber arañado el rostro de la modelo con su reloj, pues afirmó que estuvo alrededor de 10 o 15 minutos evitando que ella lo golpeara dentro del auto.

"Estuve 10 o 15 minutos evitando que ella me golpeara dentro del taxi", agregó.

En otro momento, Maicelo aseguró que la ex Miss Grand International solía revisarle constantemente el celular. Así pues, dijo que lo hacía mientras él dormía e incluso cuando tenía que ir al baño, no dejaba que ingresara con su aparato móvil.

"Revisaba mi celular cuando dormía, cuando me levantaba. Cuando me iba a hacer mis necesidades no quería que vaya con mi teléfono", sostuvo.