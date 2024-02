"No hay nada más horrible que ser infiel": Carlos Vílchez tras ganar premio en Luminy Awards

06/02/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El último ampay de 'Magaly Tv, La Firme' ha desatado una polémica sin precedentes en las diferentes redes sociales. Sin embargo, durante los Luminy Awards 2024, el cómico Carlos Vílchez aprovechó esta coyuntura para sacarle una sonrisa al público presente con sus ingeniosos comentarios.

La noche de los Luminy Awards 2024

La ceremonia de los Luminy Awards 2024, que reconoce el talento y la creatividad de los creadores de contenido en Perú, fue el escenario donde Carlos Vílchez brilló con su humor y su ingenio.

El actor y conductor de América TV fue galardonado como el mejor podcast por su programa de YouTube 'Te jalo', recibiendo el reconocimiento de sus colegas y del público presente en el evento.

La irreverente intervención de Vílchez

Después de ser anunciado como ganador, el talentoso cómico peruano se dirigió al escenario para recibir su premio y aprovechó la oportunidad para dar un discurso de agradecimiento.

"Para mí esto es algo nuevo, una persona que tiene tantos años en la televisión, tengo 38 años en la tele, en general tengo 41 años en este mundo tan lindo que es el espectáculo. Empecé mi carrera cuando tenía 15 años en el teatro, me gusta esto, me encanta esto de las redes, le voy a sacar la mi**** a todos, se los juro", sostuvo al inicio Carlos Vílchez.

Durante su discurso de agradecimiento, Carlos Vílchez no perdió la oportunidad de hacer referencia al tema de la infidelidad, generando risas y aplausos entre los asistentes.

"Una persona que tiene 56 años tiene derecho a luchar por seguir trabajando. Muchas gracias a todos los fieles porque no hay nada más horrible, en verdad, en la vida que ser infiel . Ojalá no me pesquen con*** su ma***. Agradecer por ahí a mis productores", finalizó Carlos Vílchez.

¿Carlos Vílchez ha sido infiel?

Aunque Carlos Vílchez reconoció haber salido con varias personas a lo largo de su vida, aseguró que nunca había engañado a nadie, ya que considera que el respeto es primordial. "He sido pelotero y he sido recontra jugador, no lo voy a negar. Nunca he sido tramposo", dijo firmemente.

Con su característico humor, Carlos Vílchez logró sacar una sonrisa al público durante los Luminy Awards 2024 al burlarse del ampay de 'Magaly TV, La Firme' y hacer una reflexión sarcástica sobre la infidelidad. Su intervención demostró una vez más su talento para el entretenimiento y su habilidad para conectar con la audiencia mediante el humor.