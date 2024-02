¿Jossmery Toledo aconseja a mujeres engañadas?: "Yo no perdonaría una infidelidad"

07/02/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Jossmery Toledo reapareció en un programa de espectáculos para dar a conocer más detalles sobre su vida y las recientes imágenes donde se la ve disfrutando de viajes exuberantes a distintas partes del mundo, pero no desaprovechó la oportunidad de recordar su pasado ampay con Paolo Hurtado y hablar de las mujeres engañadas.

¿Paolo fue un error en su vida?

La expolicía recordó su pasado escándalo con el futbolista Paolo Hurtado, a pesar de que era un hombre casado con Rosa Fuentes y con tres hijos. Según lo señalado por la modelo, ella siempre creyó en las palabras del popular 'Caballito', pero al descubrir toda la verdad lo consideró como "el mayor error de su vida".

"Ha sido el error de mi vida, yo me equivoqué, él me decía que se estaba separando me mostraba pruebas hasta con su abogado. Antes del ampay me dijo que se estaba separando por eso nos expusimos", comentó la exchica reality.

Además, confesó que el dinero que recibía por parte del futbolista fue porque estaba desempleada debido al escándalo que provocó su ampay, y la dejó en el ojo de la tormenta, así como el blanco de constantes críticas.

¡Estaba enamorada!

Otras de las revelaciones que dio en 'Magaly TV: La Firme' fue que estaba enamorada de Paolo Hurtado, por lo cual aceptaba todo lo que él le decía.

"Estaba enamorada, ciega", confesó ante las cámaras y aprovechó en recalcar que el inicio de su 'amorío' fue a través de reacciones en sus redes sociales y que está arrepentida de sus acciones.

¿Perdonaría una infidelidad?

No pudo ocultar su incomodidad por ser tildada de ser la tercera en discordia por Rosa Fuentes y dejó entrever que la empresaria ya habría perdonado a Paolo Hurtado.

"Acepto mi error y va a ser la última vez que aparezca en ese tipo de cosas, no me siento cómoda, más que todo afectas a terceras personas no solamente eres tú, además que a las finales es que ellos están juntos, perdonan la infidelidad (...) Yo no perdonaría una infidelidad", sostuvo.

Asimismo, señaló que no descarta volver a enamorarse, pero esta vez de un hombre que no sea peruano y que no esté comprometido.

De esta manera, Jossmery Toledo no dudó en responder preguntas sobre su pasada relación con Paolo Hurtado, afirmando que no volvería a cometer el mismo error y habló de las mujeres que perdonan las infidelidades, en referencia al caso de Rosa Fuentes.