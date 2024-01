Rosa Fuentes sobre perdonar infidelidad de Paolo Hurtado: "Tendría que pasar mucho tiempo"

La empresaria Rosa Fuentes remeció la farándula nacional tras responder preguntas sobre su vida privada y si hay la posibilidad de perdonar a Paolo Hurtado tras serle infiel con la expolicía, Jossmery Toledo, el año pasado.

Rosa fue entrevistada por un programa de espectáculos tras los recientes rumores de que decidió retomar su relación con el padre de su dos menores hijos, pero decidió revelar que actualmente ambos llevan una terapia familiar y no como pareja, porque buscan poder superar los escándalos que atormentaron por varios meses a su familia.

"No, estamos en un proceso, en una terapia familiar, pero nada que ver con el tema de pareja", comentó muy decidida. Sin embargo, dejó sorprendidos a los entrevistadores con lo que estaba a punto de resaltar.

"No (perdonará) todavía no, tendría que pasar mucho tiempo, ha sido muy poco el tiempo que ha pasado", dejando entrever que no descarta por completo la idea de regresar con el futbolista.