¿Jossmery Toledo podría tener un romance con Jefferson Farfán? Esto dijo la modelo

22/03/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Jossmery Toledo es uno de los personajes más polémicos de la televisión peruana y esta vez sorprendió al hablar cobre un posible romance con Jefferson Farfán. Recordemos que la expolicía ha protagonizado más de un amorío con algunos futbolistas.

Durante una entrevista para un conocido programa de espectáculos, la influencer fue consultada sobre su visita al departamento de la 'Foquita', pues en noviembre del 2023, se le vio saliendo de su domicilio, al amanecer, con su vestido en la mano.

¿Saldría con Jefferson Farfán?

Jossmery Toledo, conocida por su paso en realities y su antigua carrera policial, ha vuelto a ser tema de conversación tras sus revelaciones sobre una posible relación con el exfutbolista Jefferson Farfán.

Como se mencionó, la también influencer aclaró lo que realmente ocurrió, aquella vez, en el departamento de la 'Foquita': "Siempre hay reuniones y creo que es normal que tú puedas reunirte sin hacer nada, ya lo que tú quieras hacer es tu vida privada. No estaba ese día Jefferson, solamente estaban sus primos, conozco a su familia ", explicó.

Cuando se le preguntó si descartaba la posibilidad de tener futuras salidas con Farfán, Jossmery se mostró nerviosa y no lo descartó: "No me involucren con ningún pelotero, por favor, estoy limpia ya. (¿Qué pasaría si de acá a un tiempo te vemos saliendo con él?) No, no, no. Creo que no, más probable que no. No puedo decir nunca, no voy a escupir al cielo, pero igual".

Consigue medidas de protección

Por el escándalo que protagonizó con Paolo Hurtado, explicó que sentía que su vida estaba en riesgo por las amenazas que recibía por parte del 'Caballito'. Es así que recientemente, un programa de espectáculos mostró el documento que confirma que la denuncia interpuesta por Jossmery Toledo fue aceptada y le otorgaron las medidas de protección que necesitaba.

"Admitir a trámite la denuncia interpuesta por Jossmery Toledo en contra de Paolo Hurtado por violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar en la modalidad de violencia psicológica. Otorgar medidas de protección provisional a favor de la víctima", se lee en el documento.

En el mencionado documento, Jossmery manifiesta su temor por las 'amenazas' que habría recibido por parte del futbolista.

"La recurrente manifiesta sentirse afectada psicológicamente por la difusión pública de estas declaraciones y teme por su integridad personal y la de su familia debido a las amenazas recibidas. Habla lo que ch*** quieras estás enferma, yo tengo una gente para dar 'play' que me debe favores (voz de Hurtado)", agrega el escrito.

De acuerdo a sus declaraciones, Jossmery Toledo no quiere verse involucrada con ningún futbolista, sin embargo, no descartó la posibilidad de salir en un futuro con Jefferson Farfán.