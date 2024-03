¡Está enamorada! Andrea Llosa impacta al presentar oficialmente a su nueva pareja ¿Quién es?

13/03/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

¡Pasó la pagina! Andrea Llosa está más enamorada que nunca y decidió compartir su felicidad con todos sus seguidores. La conductora de televisión aseguró que está pasando por un buen momento en su vida sentimental y no dudó en presentar oficialmente a su nueva pareja .

Cabe recordar que, hace unos meses, la periodista reveló que estaba saliendo con alguien, además que estaba muy ilusionada con esta nueva relación. "(¿Estás enamorada?) Hay alguien, pero no voy a dar más detalles. (¿Ilusionada?) Claro, sino no habría alguien, pues", afirmó a Trome.

Oficializa a su pareja

Mediante sus redes sociales, Andrea Llosa compartió una romántica publicación al lado del hombre que le ha robado el corazón. Aunque no dio detalles del susodicho, de acuerdo a la información de su Instagram, el nombre de este nuevo galán es Pablo.

Asimismo, no dio más detalles de este romance, como dónde se conocieron o desde la fecha en que se encuentran saliendo de manera formal. Esta vez, ella se animó a revelar su identidad en redes sociales, pues al parecer la relación va 'viento en popa', esto luego de haber tenido una matrimonio que duró más de diez años, en el que tuvo dos hijos.

Habla sobre su separación

Como se recuerda, en el 2021, Andrea Llosa anunció su separación de Luis Ávalos, padre de sus hijos y reveló que fue un momento muy doloroso. Sin embargo, a pesar del sufrimiento que tuvo que enfrentar por su ruptura, se mantuvo firme en su decisión.

Contó que uno de los puntos que hizo tambalear su relación fue que su expareja no era muy detallista, a pesar de que a ella sí le gustan esas demostraciones de amor.

" No era muy detallista y creo que yo quizás no pedí las cosas como debería haberlas pedido . Las mujeres a veces asumimos (...) Te jode pedir porque se supone que a él tiene que nacerle, en realidad, a veces necesitas a él le nazca, pero el otro te dice 'yo no sé', empezaron a pasar estas cosas hasta que tomamos la decisión", manifestó.

No obstante, confesó que tuvo que tomar tratamiento psicológico para lograr superar esta separación: "He vivido con culpa un montón de tiempo, he tenido que ir al psiquiatra (...) De hecho te sientes mal, sientes que has fracasado".

Al parecer, Andrea Llosa habría superado la dolorosa separación que enfrentó con el padre de sus hijos y decidió darse una nueva oportunidad en el amor. En sus redes sociales, presentó a su nueva pareja.