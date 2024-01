Rosa Fuentes no descarta volver a enamorarse tras infidelidad: "Soy mamá, pero todavía soy joven"

08/01/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Rosa Fuentes remeció la farándula nacional tras una reciente entrevista donde dio a conocer detalles sobre su situación sentimental con su expareja Paolo Hurtado, y asombró a todos al señalar que no piensa perdonarlo, pero no descarta volver a enamorarse.

No volverá con Paolo

La empresaria sostuvo que se encuentra enfocada en sus proyectos profesionales y en su emprendimiento. Además, recalcó que lleva una terapia familiar junto al exfutbolista por el bien de sus tres hijos, tras las polémicas imágenes del ampay de su infidelidad con la expolicía Jossmery Toledo.

"No, no (volvería con él). Estamos llevando una terapia familiar, pero tampoco es una terapia de pareja", sostuvo durante una entrevista en el programa 'Todo se filtra'.

A pesar de que expresó que no piensa retomar su relación amorosa con el 'Caballito', decidieron celebrar Año Nuevo juntos para guardar buenos recuerdos en sus pequeños, y cumplir correctamente su rol de padres, a pesar de los problemas.

"Me mantengo en lo que dije, él y yo no tenemos una relación, lo que tenemos es una relación sana de padres, una cordial", comentó.

¡No descarta enamorarse!

Al ser consultada si está dispuesta a rehacer su vida amorosa tras su separación con el deportista, Rosa explicó que no le cierra las puertas de su corazón, ya que es joven y tiene todo el derecho de encontrar un buen hombre que la haga feliz, tanto a ella como a sus hijos. Asimismo, detalló que si se enamora será de alguien responsable y la respete por sobre todas las cosas.

"Claro tengo 35 años, soy joven todavía. Soy mamá, pero todavía soy joven", comentó, para luego dar detalles de que aún mantiene una relación cercana con su hermana Kiara, quien en reiteradas ocasiones la defendió por los ataques de Jossmery Toledo.

Relación de padres

Además, aprovechó las cámaras para pedir a sus seguidores que no confundan las cosas y que si los ven juntos es como su faceta de padres.

"Nosotros somos familia, no solo es mi ex, es el padrino de mi sobrina, hay muchos lazos que son difíciles de romper, es fácil hablar, pero no nadie sabe lo de nadie", dijo.

De esta manera, Rosa Fuentes dio a conocer parte de su vida privada en una entrevista y detalló que a pesar de los intentos del exfutbolista de pedirle volver con él, ella decidió no perdonarlo, pero sí llevar una cordial relación como padres. De paso, recalcó que no duda en volver a enamorarse.