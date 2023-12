Kike Suero admite haber gastado 20 mil soles en una fiesta: "El dinero se ha hecho para gastar"

17/12/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El reconocido comediante que conquistó la escena nacional con su humor inigualable en los años 2000, Kike Suero, ha vivido tanto el éxito deslumbrante como las batallas personales más difíciles. En una reveladora entrevista, abordó sus épocas de esplendor, confesó extravagantes gastos en fiestas y expuso sus luchas personales, incluyendo un periodo oscuro de aislamiento alimentado por el dolor de una ruptura.

Fiestas deslumbrantes

En sus mejores momentos, Kike Suero no escatimaba en gastos para celebrar el éxito junto a sus seres queridos. El comediante reveló que llegó a gastar la impresionante suma de 20 mil soles en una sola fiesta en el local de Mauricio Diez Canseco. "Eso debes preguntarle a Mauricio Diez Canseco", bromeó.

Aunque reconoció que en ocasiones debía dinero al final del mes, el comediante aseguró que en esos tiempos, con ingresos de shows y sueldo del canal, no sentía el peso financiero.

Despreocupación financiera

Kike Suero, a pesar de las críticas y las advertencias de amigos cercanos, afirmó no arrepentirse de esos gastos extravagantes. Para él, el dinero está hecho para gastarse, y lo que queda es la amistad y la gratitud.

"Mi hermano me decía 'eres un huev..' y hasta Mauricio se molestaba conmigo, me decía 'no pierdas así tu plata'", compartió el comediante peruano en entrevista con Trome. A pesar de las tensiones, Kike Suero valora los momentos compartidos y la generosidad hacia sus seres queridos.

Los problemas de Kike Suero

La entrevista también aborda un capítulo más oscuro en la vida de Kike Suero. Después de enfrentar una dolorosa ruptura, el comediante confesó haberse refugiado fuertemente en el alcohol durante aproximadamente un año.

"Me encerré un año en un hotel, ahí vivía. Me compraba mi botella de whisky y metía candado a la puerta, no recibía a nadie", compartió Kike Suero.

Asimismo, reveló cómo la depresión amorosa lo sumió en problemas emocionales intensos, reconociendo la gravedad del aislamiento y la necesidad de compartir las luchas internas.

La historia de Kike Suero es una montaña rusa de experiencias, desde la cima de extravagantes fiestas hasta el valle de la depresión y el aislamiento. A través de esta entrevista franca, el comediante ofreció una mirada profunda a su vida, recordando que el dinero se puede recuperar, pero la amistad y la superación personal son invaluables. Con ello, demuestra que detrás de la risa y el brillo del escenario, hay un ser humano real con sus propias luchas y triunfos.