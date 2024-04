¡Fuerte! Milett Figueroa y Tinelli no anuncian su ruptura por INCREÍBLE razón, según Janet Barbosa ¿Cuál es?

Desde hace unas semanas, se especula sobre una ruptura entre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli. Estos rumores han tomado más fuerza, debido a que el argentino no celebró su cumpleaños al lado de la peruana, a pesar de que ambos han descartado un posible distanciamiento, la prensa asegura que la pareja ya no va más.

Esta polémica fue comentada en 'América Hoy', pues recientemente la modelo visitó nuestro país y aseguró que estaría al lado del argentino en sus 64 años, sin embargo, ocurrió todo lo contrario. Por ello, Janet Barboza dio su opinión respecto a ello y mencionó que ambos estarían separados.

Mientras Marcelo Tinelli enrumbó a España, junto a sus hijos, para celebrar su cumpleaños, Milett Figueroa se quedó en nuestro país y solo le envió un mensaje saludándolo por su día. Esto avivó los rumores de una separación y se ha creado más de una teoría al respecto.

Durante la reciente emisión de 'América Hoy', la popular 'Rulitos', sostuvo que la pareja solo estaría 'manteniendo' la relación para el público por la próxima serie que está grabando Tinelli con su familia, en la que participó Milett en enero de este año. Por ello, señaló que, por temas de marketing, no les conviene anunciar su separación.