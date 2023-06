La Uchulú 'parcha' a Dayanita en 'El Reventonazo': "Salí por la puerta grande"

04/06/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Las actrices cómicas, Uchulú y Dayanita, participaron de un segmento del 'Reventonazo de la Chola' en el cual la actriz cómica que participaba en el programa de Jorge Benavides se sorprendió por una aclaración que le hizo su compañera.

Primer encuentro

En una parte del segmento de 'El Juzgado' Dayanita expresó su molestia al verificar que 3 imitadores del programa de Ernesto Pimentel estaban caracterizando a la Uchulú cuando a ella solo 2.

"No me parece justo que a ella le den 3 personajes, cholita", expresó Dayanita

Debido a ello, la Uchulú respondió a su colega con una broma pesada, sin quedarse callada ni un segundo.

"En el elenco hay varias flaquitas y no gorditas", respondió.

En esa línea, la humorista que acaba de salir del programa de Jorge Benavides le respondió generando amplias carcajadas entre todos los presentes.

"Sí, pero tú y yo tenemos lo mismo", finalizó.

Más allá de la broma, ambas cómicas poseen una gran relación y se llevan bien juntas.

Lanza dardo

Por otro lado, La Uchulú hizo una referencia a un dibujo animado señalando que era de la época de la Chola Chabuca, a lo que Dayanita le mencionó al personaje de Pimentel:

"Ya ves cholita, cría cuervo...", manifestó.

Ante eso, La Uchulú no se quedó callada y le mandó una primera advertencia a su colega.

"Mira quien viene a decir quien "cría cuervos", calladita te ves mas bonita", mencionó.

Dayanita tampoco permaneció en silencio y respondió fuerte a su compañera.

"Normal, de ahí no te estés quejando, yo voy a contar todo lo que me has dicho...", dijo.

Para variar, Dayanita no pudo terminar de decir su oración por la interrupción de la Uchulú que 'parchó' a su amiga diciendo:

"Yo me fui por la puerta grande, a mi no me puedes decir nada", finalizó Uchulú.

¿Qué pasó con Dayanita y Benavides?

Como se recuerda, Dayanita admitió que su mala costumbre de mezclar asuntos personales con laborales ha sido la causa por la que Jorge Benavides tomó la decisión de suspenderla de "JB en ATV".

"Es por mis faltas de disciplina (la suspensión). Yo ya no me sentía bien hace unos meses, tuve una discusión con una persona (no del elenco); entonces, yo siempre he confundido mi trabajo con mi lado personal", reveló.

Además, afirmó que estuvo ausente del programa durante aproximadamente una semana porque estaba filmando un video para adultos y que recibió una reprimenda que la afectó.

Evidentemente, Dayanita y La Uchulú se toman a la broma este tipo de comentarios, debido a que fuera de las cámaras de 'El Reventonazo' ambas actrices han mostrado una gran complicidad.