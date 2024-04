¡Lamentable! María Fe Saldaña anuncia que perdió su bebé con Josimar: "Todo se complicó"

Hace unos meses Josimar Fidel y María Fe Saldaña confirmaron que estaban en la espera de su segundo hijo juntos, quinto para el salsero. Sin embargo, en una reciente entrevista con un programa de espectáculos, Saldaña comentó que perdió al feto hace poco tiempo y culpo a la exesposa del cantante de ello.

María Fe conversó en exclusiva con 'América hoy' y dijo que estaba sumamente apenada debido a que Josimar y ella tenían mucha ilusión por la llegada de su nuevo bebé. Sin embargo, eso ya no será posible debido a que lo perdió.

"Todo este circo hizo que se me complique el embarazo y perdí al bebé (...) Esta situación (la que vivió con Yadira Cárdenas) de verdad me puso muy mal. Me estresé demasiado y todo se complicó, pero bueno, seguimos adelante. Dios sabe por qué hace las cosas", agregó María Fe Saldaña.