Mónica Cabrejos sobre Melissa Paredes tras ruptura del 'Gato' y Ale Venturo: "Queda muy mal opinando"

En la última edición del programa de Magaly Medina, la conductora Mónica Cabrejos fue invitada para dar su punto de vista sobre la ruptura amorosa entre Ale Venturo y el 'Gato' Cuba y a su vez no dudó en mandar su 'chiquita' a Melissa Paredes por opinar sobre el rompimiento.

Frente a las cámaras de la 'Urraca', la también psicóloga decidió analizar el comportamiento de Paredes ante la situación que esta pasando su exesposo. Ella comentó desde su punto de vista clínico.

Cuando se tocó el tema de apoyo emocional Magaly no dudó en referirse a Anthony Aranda como el "paño de lagrimas" de Melissa, ante esto Mónica dio su opinión sobre si este término aplica en ella.

"Un clavo no saca otro clavo si está bien clavada, si estas bien enamorada no va a salir, al contrario se hunde mas ese clavo", afirmó.

Asimismo, Cabrejos indicó que ante un escándalo tan grande como el de Melissa y Cuba se necesita "limpiar el terreno" para poder construir una nueva relación.

Por otro lado, Mónica recordó el ampay de Melissa con el 'Activador' y los malos momentos que la actriz vivió porque "porque por más que se haya equivocado ella lo ha pasado muy mal".

"Ella misma lo ha dicho, él (Anthony Aranda) ha estado con ella en los momentos mas difíciles [...] Le han quitado varios meses a su hija y no sabemos como ella a afrontado ese momento de su vida. Vemos como ella lo defiende a capa y espada 'Él ha estado conmigo, Él me ha ayudado' dice Melissa", comentó.

Ante el sorpresivo rompimiento del futbolista del Sport Boys y la dueña de "La Nevera Fit", Mónica no dudo en mandarle su 'chiquita' a Melissa mencionando que "no debería opinar" acerca de este suceso.

"Creo que Melissa no debería opinar, queda muy mal opinando [...] Tú no sabes si ellos (Ale y Rodrigo) en un futuro vuelven, entonces que hace la ex metiendo candela de la actual de su ex [...] Yo siento que hay un pequeño disfrute de Melissa en esta ruptura", expresó.