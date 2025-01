Laura Spoya sorprende a seguidores al revelar IMPACTANTE anécdota de su embarazo ¿Qué le pasó?

Laura Spoya vuelve a generar la sorpresa de sus seguidores tras confesar una peculiar anécdota que vivió durante su primer embarazo. La exMiss Perú dio a conocer sus más impactantes antojos durante su entrevista en el programa 'Todo Good'.

Durante su participación en el podcast, Laura Spoya aprovechó la oportunidad para contar cuáles fueron los extraños antojos que tuvo cuando esperaba a su hija, dejando boquiabiertos a sus compañeros en el set. La modelo señaló que entre los más intensos que tuvo fue el deseo de querer comer "tierra y arcilla".

Ese impulso intenso de querer comer tierra la llevó a tener que acudir a un centro médico para pedir apoyo a un especialista y así no correr riesgos durante su embarazo.

Para su sorpresa, el galeno no solo la entendió, sino que encontró una forma de poder apoyarla, garantizando el cuidado adecuado del bebé durante su gestación: le mandaron a comprar una arcilla especial para satisfacer sus antojos.

"Él mismo me recomendó dónde comprar la arcilla que era una arcilla especial. Me mandaron unas tierritas, una tierra que se podía comer porque había sido hecha exactamente para este tipo de personas con esta obsesión por comer", agregó.

La exchica reality siguió con su relato y confesó que ese antojo se convirtió en un hábito en su rutina diaria, ya que no dudaba en comer esas "barritas de arcilla" mientras veía la televisión en la comodidad de su hogar. Sus acciones dejaban anonadado a su esposo.

"Comía obsesivamente las barritas de tierra viendo tele. (...) Mi marido me miraba y me decía: 'No puedo verte, estás comiendo tierra", señaló Laura Spoya entre risas.