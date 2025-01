Jesús Barco y su conmovedor mensaje tras el anuncio de Gianella Marquina sobre su nuevo hermanito

El futbolista Jesús Barco vuelve a sorprender a sus seguidores tras el revuelo que generó la hija mayor de Melissa Klug, Gianella Marquina, por revelar que pronto tendrá un nuevo hermanito.

La hija mayor de la 'Blanca de Chucuito' celebró la obtención de su colegiatura como abogada junto a sus seres queridos. En medio de su felicidad, subió imágenes en sus redes sociales que demostraron que pronto habría un integrante más en su familia.

Las imágenes muestran a la joven al lado de Melissa Klug y en otras, al lado de su padre, Raúl Marquina, acompañado de quien sería su actual pareja, Gaby Castillo, y quien estaría en un avanzado estado de gestación. En ese contexto, el futbolista de Sport Boys, Jesús Barco, dejó un inesperado mensaje en sus redes sociales.

"Una noche Pedro no pescó nada, pero al otro día hizo la mayor pesca de su vida. No desistas, sigue intentándolo. Cosas de Dios", señaló el deportista peruano en su cuenta de Instagram, a pesar de que no tendría relación directa al reciente anuncio de la hija de la 'Chalaca'.