¡Los chotea! Carlos Galdós descarta participar en 'El Gran Chef Famosos': "Mucho tiempo por esa plata"

'El Gran Chef Famosos', en poco tiempo, se ha convertido en uno de los programas más vistos de la televisión peruana, por su formato familiar. Este reality de cocina ha reunido a varias figuras del ambiente artístico, a quienes se les ha podido conocer en una faceta completamente diferente. Sin embargo, hay algunas figuras que, lamentablemente, no van a participar en este espacio, como es el caso de Carlos Galdós.

Como se recuerda, el afamado conductor de TV, se ganó el cariño del público cuando estuvo al frente de 'La noche es mía', su talento y carisma posicionaron a este programa como el favorito de todas las noches. Sin embargo, esta vez, causó polémica con un comentario que emitió al ser consultado sobre la posibilidad de integrar el espacio conducido por José Peláez.

Desde hace un tiempo, Carlos Galdós está fuera de las pantallas, debido a que está enfocado en otros proyectos. Por ello, sus fans pensaron que podría volver a la televisión, a través de 'El Gran Chef Famosos', al igual que muchas figuras que, después de muchos años renacieron en la TV, gracias a este programa como: Susan León, Rocky Belmonte, Mónica Zevallos, entre otros.

Sin embargo, para desilusión de sus seguidores, en una entrevista con el 'Flaco' Granda, Galdós se negó tajantemente a ser parte de este reality culinario.