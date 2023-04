¿Le fue infiel a Yailin? Anuel AA reconoce públicamente a hija que tuvo con modelo colombiana

04/04/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Anuel AA se ha mantenido en medio de la polémica durante los últimos años, debido a sus amoríos con las cantantes Karol G y Yailin La Más Viral. Pero algo que siempre lo mantuvo en el ojo público fue la negación de su hija con la modelo colombiana Melissa Vallecilla.

Aceptó a su hija

Todo cambió el 3 de abril, cuando el cantante de reggaetón publicó una foto con su hijo mayor en Instagram, aceptando que tiene dos hijas, además de su primogénito.

"Si, tienes dos hermanitas hermosas y ya pronto estamos todos juntos un día", agregó como descripción de la foto.

¿Cómo surgió la relación entre Anuel AA y Melissa Vallecilla?

El cantante y la modelo se conocieron en una fiesta, luego de ser presentados por un amigo en común. Luego tuvieron un romance fugaz, según Anuel.

La historia con Vallecilla ha sido todo un escándalo, puesto que inicialmente el reguetonero negó — según se dijo— que la pequeña (nacida en 2022) fuera suya. Por su parte, la modelo aseguró tener pruebas de paternidad que confirmaban que Anuel AA era el padre de su hija y bueno, todo han sido ires y venires desde entonces.

Pero este 3 de abril, el boricua admitió en redes sociales que tiene dos hijas, aceptando que la pequeña de un año, aproximadamente. es fruto del romance que tuvo con Melissa.

"No puedo ni dejaré ninguna hija abandonada nunca. No importan las circunstancias de cómo pasó todo, mi corazón no me da la opción de abandonar y no amar una hija. Es mi hija y la amo sin haberla visto aún. Más aún desde que vi a Catt por primera vez. Ese amor que conocí con Cattleya me abrió los ojos a que tenía que estar presente para mi otra hija", agregó Anuel en un comentario de la publicación.

¿Cómo se llama la hija de Anuel y Yailin La Más Viral?

Anuel AA tuvo un romance con la cantante dominicana, Yailin La Más Viral, después de una larga relación con la colombiana Karol G, a quien se rumorea le fue infiel con la interprete de "Chivirika"

Fruto de este amor, nació Cattleya, y es la tercera hija de Anuel. La bebé nació en marzo del 2023, aunque Anuel y Yailin ya no tenían mas una relación para es entonces. Cabe resaltar que cuando le dominicana dio a luz, El reggaetonero estuvo presente y apareció en las publicación de la popular 'chivirika' en su red social, rumoreando así una posible reconciliación.