Lesly Castillo critica a Luciana Blomberg por no querer ser madre: "Jamás sabrá la verdadera felicidad"

La exparticipante de 'Bienvenida mi tarde', Lesly Castillo, decidió mostrar su punto de vista tras las declaraciones dadas por la actriz Luciana Blomberg de no tener los deseos de ser madre pronto, pero no esperaba ser punto de críticas de los internautas en redes sociales.

Como se recuerda, la protagonista de la serie peruana 'Papá en apuros' expresó que se encuentra enfocada en sus proyectos profesionales y artísticos, por lo cual, el tema de la maternidad no está dentro de sus planes inmediatos, aunque no descarta que eso pueda cambiar más adelante.

"Nunca he querido ser madre. A mis 31 años no tengo ese sentimiento de maternidad, no sé si surja más adelante", expresó en una entrevista brindada a Trome.