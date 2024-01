Mariella Zanetti destruye a 'Hablando Huev***s': "Quieren que trabaje dos días gratis, caraduras"

23/01/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

No aguanta pulgas. Mariella Zanetti ha generado polémica tras revelar que fue invitada al show de 'Hablando Hue...', pero no le quisieron dar ni para la movilidad. No es la primera vez que sucede algo así, ya que anteriormente Miguel Vergara denunció algo similar y esta vez la actriz cómica tildó de 'caraduras' a los productores del stand up.

Aunque Zanetti no quiso revelar el nombre completo, dejó muy claro de a quiénes se refiere. Mariella fue invitada panelista del programa 'Todo se filtra' y reveló que había recibido la invitación de un conocido espacio que goza de gran popularidad en redes sociales, especialmente en YouTube, en clara alusión a 'Hablando huev***s'.

"Hay muchos programas que invitan; pero no quieran dar ni para la movilidad (...) Como ese programa de Hablando H.. con público lleno, que quieren que vaya gratis. Dos días que chambee, no pues, así no es tampoco", expresó la actriz cómica con evidente molestia.

Enseguida, la exactriz de 'Risas de América' confesó que tiene conversaciones de WhatsApp donde el productor de este conocido espacio en internet le hizo una invitación, pero no quiso pagarle absolutamente nada.

"Si uno también ocupa su tiempo y da contenido, eso es una chamba. No puede ser tan caradura un productor de llamarte a invitarte...", agregó.

¿Qué enfermedad padece Mariella Zanetti?

La exintegrante de "Risas y Salsa" se confesó en el canal de YouTube del 'Flaco' Granda y en medio de la conversación, comentó que decidió alejarse de la pantalla chica por un tiempo para hacerse exámenes médicos porque, incluso, había sufrido un desmayo frente a cámaras.

"Yo me retiré 6 meses (de la TV) porque estuve un poquito delicada de salud, me hacía exámenes mientras descubría lo que tenía. Gracias a Dios no era nada grave al final, mientras me hacían el tratamiento decidí descansar. Aparte porque los mismos males que tenía no me daba al cuerpo para salir, me desmayaba" reveló Mariella en un inicio.

En ese sentido, narró que las primeras veces que tuvo recaídas pensó que se trataba de alguna enfermedad al corazón por los síntomas que tenía en ese momento.

"Fue una etapa bien fea. Yo pensé que tenía algo en el corazón porque me dio unas taquicardias horribles, me ahogaba, se me iba el aire. Olvídate, fue una época difícil", agregó.

Es así que, Mariella Zanetti ha vuelto a ser noticia después de contar que el productor de 'Hablando Huev***s' la invitó al show, pero no quise pagarle absolutamente nada.