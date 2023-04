Lilo y Stich: Disney presenta a la actriz que interpretará a Nani en el live action

14/04/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Disney ha vuelto a encender el debate sobre la denominada "inclusión forzada"; esta vez lo hizo con la presentación de la actriz que interpretará a Nani, en el live action de Lilo y Stich. Según se reveló, la encargada de dar vida a la niña hawaiana mas querida de la última década, es la actriz Sydney Agudong.

La noticia fue publicada por The Hollywood Reporter, esto después que en las últimas semanas se dieran a conoccer los nombres de varios de los actores que formarán parte de casting de la película. Entre ellos, se encuentra Maia Kealoha, quien será Lilo; además de Zach Galifianakis y Billy Magnussen, quienes interpretarían a Jumba y Pleakley.

¿Pero, quién es Sydney Agudong?

La actriz no es nueva en la industria del cine, pues ya ha participado en diversos proyectos como NCIS, Infamously in Love, On My Block y el largometraje West Michigan. Acaba de terminar su último proyecto como el papel principal en una película independiente, At Your Feet.

Además, Su hermana menor es Siena Agudong, conocida por sus papeles en la serie Star Falls de Nickelodeon, la película Alex & Me y la película original de Disney Channel Upside-Down Magic, así como la adaptación de Netflix de Resident Evil.

¿Cuál fue la reacción de los usuarios?

La noticia ya se volvió viral en redes sociales y muchas personas están hablando del tema, pues Disney desde hace un tiempo viene causando controversia por la elección de de actrices para personificar a sus más legendarios dibujos animados.

Esta vez los cibernautas parecen repetir de la historia, pues no están de acuerdo con la elección de Agudong como Nina, ya que muchos dijeron que la empresa del ratón, cambió completamente la esencia del personaje, al poner una mujer blanca para interpretar a un dibujo de una fémina de tez morena.

"Le falta un bronceado", "La queremos de tez morena", "En esta ocasión vemos una actriz de piel clara que va a interpretar a un personaje de piel obscura y nadie parece molestarse, ¿Qué raro no?", "Esto es whitewashing, ¿Cuál es la necesidad?", se puede leer en los comentarios.

Los otros casos polémicos de Disney

No es la primera vez que Disney da que hablar por la elección de su casting para los live action de sus películas animadas mas icónicas, pues anteriormente el gigante de la animación infantil, ha sido duramente criticado por sus elecciones en adaptaciones de "La cenicienta", "La bella y la bestia" y "La sirenita".