Lita Pezo revela como se sintió tras ser rechazada en "La Voz Perú" (2021): "Sentía que mi vida no tenía sentido, pensaba dejar la música

Lita Pezo, la niña revelación de "Yo soy", conocida como "La Pantojita" hizo una dura confesión en el programa de YouTube de 'Giselo' "Edson pa' que más", allí reveló que no siempre quiso apostar por perseguir sus sueños, ya que en un momento se sintió sin rumbo y pensó dejar una de sus más grandes pasiones: la música; esto tras ser rechazada en el casting de "La Voz Perú" (2021).

Cómo se inició en la música?

"Yo empecé profesionalmente a mis quince años, pero yo vengo luchando y buscando que la televisión nacional me mire a los siete años", señaló para el programa de 'Giselo'.

Lita Pezo dio a conocer en "Edson pa' que más" que fue su padre quien le habría inculcado ese gusto por incursionar en la música y mostrar su talento a través de las pantallas. Aunque en realidad, según las palabras de la cantante, no era lo que en realidad tenía como objetivo en la vida, ya que se inclinaba más por ser bailarina.

Yo soy Kids

La joven revelación de un programa concurso en nuestro país, señaló que su historia como cantante profesional se inició en sus 'quince abriles' y fue una puerta con incertidumbre para lo que le vendría después.

"Haber ganado 'Yo soy Kids' a mis quince años fue grande para mí y que yo realmente no sabía lo que iba a pasar en mi vida", comentó a Edson.

La Pantojita agregó que muchas personas de su entorno le decían que como ya era ganadora de un concurso y ya era ganadora todo en la vida le iba a ser más fácil; sin embargo, reveló que no fue así.

"A lo largo del tiempo muchas puertas se me abrían y muchas puertas se cerraban. En momentos que yo quise ser Lita Pezo muchos me decían no mejor, creo que estás mejor en la imitación, no insistas en ti", recordó acongojada.

La cantante peruana dijo sentirse mal ante la falta de confianza por parte de sus productores, quienes insistían en que "en su vocecita le faltaba algo".

Por el contrario, esos malos comentarios no la amilanaron y empezó a buscar concursos donde ella podía ser ella misma: cantando con su propia esencia y su propia voz; sin embargo, la eliminaban en primera ronda.

La Voz Perú

Lita Pezo narró cómo fue su casting para el programa La Voz Perú en el año 2021, en pleno desarrollo de la pandemia. 'La Pantojita' contó a 'Giselo' que ese día no estuvo al 100% para el concurso, puesto que un día antes había recibido la noticia de que podía perder la visión del ojo izquierdo, además que hacía poco tiempo que ella había pasado por un proceso de Covid-19, lo que no le permitió sentirse cómoda y hacer lo que más le gustaba: cantar.

Asimismo, reveló que nadie volteó a verla durante su presentación, lo que la hizo sentir anímicamente mal.

"Fue un momento bastante duro para mí, bastante complicado, sentía que toda mi vida ya no tenía sentido, pensaba en dejar la música", confesó en exclusiva para el programa "Edson pa' que más".

'La Pantojita' contó además que esa forma de pensar se dio, en ese momento, porque aparte de haber sido rechazada en el casting, no se encontraba al lado de su familia, solo con su pareja; pero que no era lo mismo. También, contó para el programa de 'Giselo' que no le iba bien económicamente lo que le hizo replantearse algunas cosas con respecto a su arte.

De esta manera, Lita Pezo dio a conocer su sentir tras ser rechazada en "La Voz Perú" (2021), donde quiso dejar la música y pasó un proceso de depresión.