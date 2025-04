¡Lo defiende! Pamela Franco justifica 'explosiva' reacción de Christian Cueva con la prensa

Pamela Franco no dudó en justificar la 'explosiva' reacción de Christian Cueva ante la prensa al ser consultado sobre su expareja Pamela López. La cantante de cumbia sostuvo que el futbolista "tiene su carácter" y no aguantó más el "cargamontón" que le hacen en medio de la polémica situación que vive con la madre de sus hijos.

Christian Cueva sorprendió a todos al responder de forma explosiva a los reporteros de distintos programas de espectáculos como 'América Hoy' donde se evidenció su comportamiento a través de un audio el 28 de marzo. El 'pelotero' de Cienciano sostuvo una llamada telefónica con una periodista para increparle por qué seguían cuestionándolo por solicitar las imágenes de las cámaras de seguridad de la casa donde video su expareja Pamela López con sus hijos.

El popular 'Aladino' reprochó de forma exaltada y lanzó fuertes palabras contra el magazine, indicando que le parecía inconcebible que transmitieran las declaraciones de la trujillana, donde dejaba entrever que su pedido de las imágenes sería por un acto de celos. 'Cuevita' también les increpó por no haberles solicitado su versión de los hechos.

Incluso, se animó a anunciar que tomaría acciones legales contra 'América Hoy', a la vez que trataba de dejar en claro que no tiene interés alguno en Pamela López, de quien se refirió como "lo que más me arrepiento en la vida".

Christian Cueva volvió a estar en el 'ojo de la tormenta' ante los medios de comunicación, ya que sacó a la luz un comportamiento agresivo al 'perder los papeles' durante la llamada con la reportera y también en una entrevista en vivo en otro conocido programa de espectáculos.

Esta situación fue consultada a su actual pareja, Pamela Franco, para saber qué opinaba sobre su "violenta" actitud. La artista chimbotana solo atinó a defenderlo, asegurando que 'Cuevita' no pudo aguantar más las críticas y cuestionamientos hacia él y decidió no callar más.

También visiblemente incómoda, la cumbiambera indicó que no diría nada más "porque al final de cuenta ustedes están acostumbrados a dar sus propias conclusiones. Sigan así".

Luego de que Pamela López se sentara en 'El Valor de la Verdad' y acusara a Pamela Franco de ser la amante de su aún esposo, Christian Cueva, la cantante de cumbia no dudó en mandarle una carta notarial a la trujillana.

"(¿Vas a actuar legalmente también en contra de Pamela López?) También se mandó (una carta notarial). (¿También le has mandado carta notarial a ella?) Bueno, es que ha habido un tema que, la verdad, no me parece. Ya se enterarán, porque yo voy a seguir el curso, así que, de todas maneras, ustedes van a enterarse", indicó.