¡Lo destruye! Magaly Medina tilda de 'patán' a Paolo Guerrero por CHOTEAR a Ana Paula Consorte

Paolo Guerrero nuevamente ha protagonizado un sinfín de titulares por la reciente entrevista que le concedió a Ana Paula Consorte para su nuevo canal de YouTube. Durante la conversación, el 'Depredador' se refirió a los rumores de un tercer embarazo de la garota y también impactó con su respuesta al hablar sobre si existe la posibilidad de que se case con ella.

Como era de esperarse, Magaly Medina no fue ajena a estas declaraciones y criticó duramente al futbolista, pues lo tildó de patán por el tipo de respuestas que emitió.

Le dice 'patán'

En dicha entrevista el futbolista señaló que le incomodó cuando le preguntaron por el 'supuesto' tercer embarazo de su pareja, pero que luego lo 'tomó deportivamente'. Esta respuesta desató la indignación de la 'Urraca' y subrayó que es un patán.

"Ja, ja, ja, hay personas que hablan una cosa y hacen otra. A mí, no se me irá de la mente que se comporta como un patán" , dijo la conductora de TV.

¿Guerrero no quiere ir al altar?

Según fuertes rumores, la 'garota' y el 'Depredador' se comprometieron en marzo de este año, justo antes de que se mudaran oficialmente al Perú para que Guerrero pueda continuar con su carrera futbolística en el club Universidad César Vallejo (UCV).

Ahora que la modelo estrenó el primer capítulo de 'Ana Paula: Mi Mundo' no dudó en hacerle 'picantes' preguntas a su amado, empezando por aquella relacionada al matrimonio.

"Para cuándo", fue la contundente interrogante que le hizo Consorte al delantero de la Selección Peruana, por lo que él no tuvo problemas en responder que, si bien aún no se han dado el tiempo de hablar sobre ello, algún día seguro se va a dar.

"No hemos llegado a hablar cuándo nos vamos a casar, pero algún día, seguro", mencionó el pelotero durante la entrevista, dejando boquiabierto a más de un fanático que de seguro esperó una fecha exacta para tan anhelado día por parte de la brasileña.

Por otro lado, el futbolista fue consultado sobre la posibilidad de agrandar la familia. Recordemos que Paolo Guerrero ya tiene cinco hijos, dos de ellos son con Ana Paula Consorte. "¿Tú querrías más hijos?", fue la consulta que le hizo la garota en representación de uno de sus seguidores.

El 'Depredador' con una expresión un tanto dudosa, respondió: "No... trataré. Cinco está súper bien, pero uno nunca sabe que viene uno más, más adelante. Uno más, quizá. Pero no sabemos", revelando así que aunque considera que tener cinco hijos es suficiente, no cierra del todo la puerta a la posibilidad de otro en un futuro.