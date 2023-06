¿Lo volverán a perdonar? 'Chorri' Palacios es ampayado besando a otra mujer en Pucallpa

¡Otra vez! El exfutbolista Roberto 'Chorri' Palacios, volvió a estar en el ojo de la tormenta al ser ampayado por las cámaras del programa "Magaly TV: La Firme" besando a otra mujer en un centro nocturno de Pucallpa.

En las imágenes del ampay se ve al exfutbolista llegar al aeropuerto de Pucallpa y ser recibido por una mujer rubia, para luego dirigirse a un evento deportivo donde se le escucha decir que la misteriosa mujer era "su mánager".

Luego, los 'urracos' del programa de espectáculos lo comparan con Paolo Hurtado, al ser captado en su 'infidelidad' portando su anillo de bodas, ya que hace seis meses había renovado sus votos con su esposa Karla Quintana.

Todo parecía normal hasta que, al llegar la noche, el 'Chorri' Palacios se le ve festejando 'a lo grande' con la mujer que señaló era "su mánager", en una discoteca de Pucallpa. Poco a poco saca a relucir sus pasos prohibidos en la pista de baile, pero en un descuido, ¡le roba un beso!

Según el reporte brindado por el programa de Magaly Medina, la misteriosa mujer habría sido identificada en sus videos como 'Luna' y sería ella quien estuvo en todo momento junto al exfutbolista para darle las mejores atenciones en su estadía en la 'tierra colorada' de Pucallpa.

La conductora, Magaly Medina, no dudó en comentar el nuevo ampay protagonizado por el ídolo del Sporting Cristal, Roberto Palacios, y aseguró que ya está acostumbrada a los escándalos del exfutbolista y lamentó que su esposa siempre le de una oportunidad.

"Muchos hombres tienen esa suerte de siempre escoger a esas mujeres que dependen emocionalmente, económicamente de ellos. Mujeres que no se quieren nada a si mismas, a mi me da mucha pena porque no me gusta ver a una mujer a ese nivel de falta de autoestima", dijo Magaly Medina.