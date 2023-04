Loco Wagner revela que se enamoró de una prostituta: ¿Cómo la conoció y qué pensaba su familia?

Uno de los personajes más recordados de "La noche es mía" es, justamente, Christian 'Loco' Wagner, quien acaba de ser entrevista en el canal de YouTube de Diego Rivera "Nada es para tanto". Durante la conversación, el reportero contó cómo se enamoró de una prostituta y qué pensaba su familia sobre este amorío.

Christian 'Loco' Wagner reveló durante una entrevista con Diego Rivera que se enamoró perdidamente de una prostituta, que conoció en la Residencial San Felipe, en Jesús María. Incluso, contó que ella vivió en su casa y tuvieron una relación de muchos meses.

Tras la revelación de su entonces pareja, el Loco Wagner reveló que le mostró todo su apoyo, pues "le encantaba" que fuese prostituta.

"Le digo 'Ah mira, todo bien. No tengo ningún problema con eso'. Y en realidad sí tenía un problema, me encantaba que lo fuera, es una una cosa media sórdida. Pero me gustó su sinceridad, yo lo asumí y le dije 'No yo no tengo ningún problema con eso'", confesó.