Magaly Medina fulmina a Ethel Pozo por no apoyar a su reportera: "Cobarde, traidora, no tiene ética"

Magaly Medina se mostró muy ofuscada después que Ethel Pozo no respaldara a su reportera Verónica Rondón y es que, la hija Gisela Valcárcel no apoyó que la mujer la prensa filtre los audios de Yiddá Eslava. Ante esto, la conductora de 'Magaly Tv, la firme' la tildó de cobarde y la acusó de definirse como periodista solo cuando se conviene.

La periodista de espectáculos estaba muy molesta, ya que Ethel Pozo en más de la una oportunidad ha dejado en claro que terminó la carrera de Ciencia de la Comunicación. Sin embargo, ahora que le toca defender a su reportera, se retracta.

"Y la dejó sin piso a la reportera. Claro, para eso ella no es periodista, ya no es comunicadora y después se la pasa machacando a todo el que quiera que la escuche: 'yo soy comunicadora, porque yo terminé mi carrera", agregó.

En otro momento, Magaly dijo que en más de una oportunidad Ethel y sus compañeras de conducción se han jactado que siempre revisan su pauta en las noches, incluso de burló diciendo que son "grandes intelectuales" del periodismo, para luego cuestionar la publicación del audio de Yiddá.

"Entonces si tanto le incomodó eso que iba a salir, porque ese audio estaba editado y subtitulado y se trabaja con anticipación, ¿por qué no lo paraste? Si eso iba contra tu ética, si eres la jefa, eres la que paga. A mi si algo me parece que no debía salir por A o Z razones, lo paro en one", sostuvo.