Magaly arremete contra Ethel Pozo por 'bronca' con Natalie Vértiz: "Es la hermanastra envidiando a la princesa"

En medio de la reciente polémica surgida entre la conductora de televisión Ethel Pozo y la modelo Natalie Vértiz, la reconocida presentadora Magaly Medina no dudó en lanzar críticas hacia Pozo. Medina afirmó que la hija de Gisela Valcárcel provocó una pelea innecesaria y que más parece la 'hermanastra' del cuento envidiando a la 'princesa'.

Magaly recordó las dulces palabras que tuvo Yaco Eskenazi sobre su esposa, Natalie Vértiz, en el programa de "Magaly TV, La Firme". En aquella oportunidad, el ex chico reality afirmó que con Natalie tiene "todo lo que quiere", ya que, además de ser buena esposa, es una increíble mamá.

En son de broma, Medina comentó: "Creo que eso le ha dolido más a Ethel", haciendo referencia a que, años atrás, hubo fuertes rumores de infidelidad de parte de Yaco Eskenazi con Ethel Pozo.

Magaly Medina también comparó la relación tan abierta y adorable que tienen Yaco y Natalie con el reciente matrimonio de Pozo.

"(Ethel) no tiene un matrimonio como el que, a todas luces, (Yaco y Natalie) sí son una pareja de envidiar: han separado sus crisis, han crecido juntos", manifestó.

En ese sentido aseguró que Yaco y Natalie son una pareja estable, que le provoca admiración porque transmiten lo mejor al público. En cambio, Ethel Pozo produce todo lo contrario.

Al ritmo de la canción "Hipocresía" de fondo, Magaly comenzó a lanzar críticas hacia Pozo, sugiriendo que son ella y las otras conductoras de su programa de televisión las que propagan mentiras a nivel nacional.

Además, Magaly afirmó que Ethel ha convertido "una tormenta en un vaso de agua", pues no logra comprender por qué se tomó tan personal la broma que Natalie Vértiz le hizo.

"Yo no sé de dónde Ethel vio fantasmas y creó una bronca que le ha traído más antipatía que simpatía", en referencia a las duras críticas que ha recibido en las redes sociales.

Una nueva batalla entre Natalie Vértiz y Ethel Pozo ha causado polémica en la farándula nacional. Todo surgió hace unos días y durante la más reciente emisión de 'América hoy', la hija de Gisela Valcárcel se tomó unos minutos para llamar mentirosa a la modelo y dar por terminada su amistad después de seis años.

La conductora del magazine matutino empezó el programa contando lo fastidiada que se encuentras tras los comentarios de la modelo, a quien consideraba su amiga hasta hace poco.

"No me ha gustado que mienta de esa forma, más aún viniendo de alguien que ser mi amiga hasta el sábado. Yo he compartido seis años de trabajo con Yaco y Natalie", manifestó.