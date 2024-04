¿Natalie resuelve? Yaco Eskenazi hace dura revelación sobre su situación económica

Yaco Eskenazi dejó boquiabiertos a todos sus seguidores al hablar de su situación económica y revelar que está atravesando por serios problemas financieros, debido a que se encuentra desempleado, pues ya no es conductor de televisión y tampoco forma parte de un reality.

El modelo tocó este tema cuando estaba conversando con sus compañeros de 'Palabra de Hincha' y compartió su experiencia de su reciente viaje a Disneyland con Natalie Vértiz, sus hijos y la nana de estos últimos.

En la mencionada secuencia de YouTube, Yaco Eskenazi contó detalles de su viaje al parque de Disney con su familia y que no pudo costear los 115 dólares que permiten acceder a las instalaciones sin hacer largas colas.

Al contar esta anécdota, su compañero el 'Flaco' Granda comentó en un principio que el costo era un monto insignificante para Yaco Eskenazi. El también modelo le recordó que está desempleado y que tenía que correr con los gastos de su familia durante el viaje.

"Escúchame, tú no te das cuenta de que estoy desempleado. Flaco, tú estás en todos los programas, mientras que yo solo tengo 'Palabra de hincha'". Asimismo, agregó que no solo se trataba de un único pago. "No puedo, no soy uno, son 115 Leo, 115 Liam, 115 Natalie, 115 yo, 115 la nana".