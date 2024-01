Madre de Said Palao emocionada por el compromiso de su hijo con Alejandra Baigorria: "Lograron conectarse"

09/01/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La mamá de Said Palao aprovechó en revelar la felicidad que siente al enterarse de que su hijo formalizó su relación con Alejandra Baigorria tras pedirle matrimonio en una paradisiaca isla.

¡Se casan Alejandra y Said!

Alejandra Baigorria y Said Palao se encuentran de vacaciones en el sudeste asiático, específicamente en la isla de Palawan, en Tailandia. Este fue el lugar elegido en el que el hermano de Austin se arrodilló ante la 'Rubia de gamarra' para pedir su mano y todo fue planeado en complicidad de sus amigos.

El video publicado en la cuenta conjunta de Alejandra y Said, se puede ver que él la llama a su lado con el objetivo de aparentemente tomarse una foto juntos, mientras uno de sus amigos registra todo el momento en video. Sin embargo, Alejandra no esperaba que Said se arrodille y le muestre una sortija de compromiso.

La pareja se unió en un tierno beso mientras 'Ale' no paraba de sonreír, enseguida Said le colocó el anillo en su mano y finalmente la pareja se unió en un tierno beso y la abrazo, sellando así su amor y acercándose cada vez más al matrimonio.

Madre de Said les da su bendición

Es por ello que María Rosa Castro, madre de Said no pudo evitar compartir en sus redes sociales que da por completo su bendición a la pareja por la nueva etapa que están por vivir como una pareja de recién casados.

"Que Dios bendiga a los novios, felicidades, los amo", escribió en una publicación de Instagram, la mamá de Said Palao y, en una de sus historias, no pudo evitar comentar: "Isaías 62:5 Porque como el joven se casa con la joven, así se casarán contigo tus hijos, y como el gozo del novio con la novia, así se gozará contigo el Dios tuyo".

Mamá de Said feliz con el compromiso de su hijo con Alejandra Baigorria.

Mamá de Ale los apoya

Además, María Rosa Castro acotó: "Mi corazón está lleno de felicidad, hoy, después de su llamada con la noticia, disfruten su noviazgo y alistarse para la bendición de Dios".

Por su parte, la madre de Ale Baigorria, Verónica Alcalá, también reaccionó de la mejor forma al enterarse de que Said le pidió matrimonio a su hija.

"Hija de mi vida, Said, los amo, ya soy su suegra, me siento mega feliz por ustedes porque lograron conectarse para siempre. Amén", comentó Alcalá en redes sociales.

De esta manera, la madre de Said y de Alejandra Baigorria no pudieron ocultar su felicidad de saber que sus hijos se casarán pronto y unirán sus vidas para siempre ante Dios.