¡Comprometidos! Said Palao le pidió matrimonio a Alejandra Baigorria en romántico viaje a la playa

08/01/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

¡Dijo que sí! Alejandra Baigorria fue sorprendida por Said Palao durante su viaje a Tailandia, pues le guerrero le pidió matrimonio en la paradisiaca isla de Palawan. La pareja compartió su felicidad mediante redes sociales y sus seguidores no tardaron en felicitarlos por esta nueva etapa en su relación.

Como se sabe, la empresaria y el chico reality llevan una sólida relación desde hace aproximadamente 2 años y medio; en ese tiempo han pasado algunos imprevistos que tambalearon la relación, como la vez en que Said fue captado bailando de forma muy cariñosa con una joven en una fiesta de música electrónica, pero Alejandra optó por perdonar aquel desliz.

Una romántica pedida de mano

Alejandra Baigorria y Said Palao se encuentran de vacaciones en el sudeste asiático, específicamente en la isla de Palawan, en Tailandia. Este fue el lugar elegido en el que el hermano de Austin se arrodilló ante la 'Rubia de gamarra' para pedir su mano y todo fue planeado en complicidad de sus amigos.

El video publicado en la cuenta conjunta de Alejandra y Said, se puede ver que él la llama a su lado con el objetivo de aparentemente tomarse una foto juntos, mientras uno de sus amigos registra todo el momento en video. Sin embargo, Alejandra no esperaba que Said se arrodille y le muestre una sortija de compromiso.

La pareja se unió en un tierno beso mientras 'Ale' no paraba de sonreír, enseguida Said le colocó el anillo en su mano y finalmente la pareja se unió en un tierno beso y la abrazo, sellando así su amor y acercándose cada vez más al matrimonio.

¿Dónde conviven Alejandra y Said?

Es importante resaltar que, hace unos meses la pareja se estableció en su propio departamento ubicado en el distrito de Miraflores, el cual tuvo un costo de 2 millones de dólares y presuntamente habría sido pagado por Alejandro Baigorria.

A modo de celebración, los influencers organizaron un concurrido 'Open House' con la presencia de invitados de sus respectivas familias y amigos de cada quien. En un video compartido por Baigorria, se nota que entre los presentes estuvieron Rafael Cardozo, Austin Palao y Facundo Gonzáles.

La azotea del edificio fue el lugar elegido para celebrar la nueva etapa de la pareja. Con una rica parrillada, cada uno de los invitados acompañó a Alejandra Baigorria y Said Palao en este gran día.

De esta forma, la relación de Said Palao y Alejandra Baigorria ha dado un nuevo paso y próximamente podrían estar hablando de sus planes de matrimonio, pues se comprometieron en su reciente viaje a Tailandia.