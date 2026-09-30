¿Yahaira rumbo al altar? Paula Arias hace fuerte revelación sobre su romance: "Estaré en primera fila en la boda"

30/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Paula Arias sorprendió al referirse al momento sentimental que atraviesa su amiga Yahaira Plasencia junto a Luis Fernando Rodríguez. La líder de Son Tentación se mostró contenta por el cambio positivo que ha notado en la salsera desde que inició su romance y, además, dejó una llamativa señal sobre un posible futuro matrimonial.

¿Yahaira se casará con Luis Fernando?

Durante sus declaraciones, Paula Arias destacó que actualmente percibe a Yahaira mucho más tranquila, feliz y enfocada en su vida personal. Según explicó, considera que la intérprete atraviesa una etapa diferente a la de años anteriores, especialmente por la estabilidad que habría encontrado en su relación con Luis Fernando Rodríguez.

"A ella la veo feliz, tranquila, realizada porque tiene alguien seguro, alguien que esté ahí y que la apoye y que le brinde mucho amor", declaró.

Asimismo, la cantante resaltó el respaldo que, desde su perspectiva, Yahaira recibe de su pareja. Arias señaló que la salsera tendría actualmente a una persona que le brinda seguridad, apoyo y cariño, factores que, según su apreciación, habrían contribuido al cambio positivo que observa en su amiga desde el inicio de este romance.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que Paula Arias se animara a hablar sobre una eventual boda entre Yahaira y Luis Fernando. La integrante de Son Tentación manifestó que estaría feliz de acompañarlos si deciden dar ese importante paso, comentario que rápidamente puede alimentar las especulaciones sobre los posibles planes a futuro de la pareja.

"Espero que les vaya muy bien y que si en algún momento dan el gran paso voy a estar en primera fila ahí en la boda", expresó.

¿Yahaira coincidió con Farfán?

Yahaira Plasencia se pronunció sobre los rumores que la vincularon nuevamente con Jefferson Farfán, luego de que surgiera la versión de que ambos habrían coincidido en un vuelo comercial durante un reciente viaje.

ahaira cuestionó el origen de la información que volvió a relacionarla con Farfán y mantuvo su posición frente a las especulaciones. La cantante remarcó que permaneció junto a Luis Fernando, quien suele acompañarla en sus compromisos musicales, y evitó darle mayor importancia al supuesto encuentro.

"Te juro que yo no sé y no lo vi. O sea, por ahí seguramente, es que de verdad no sé (...) Yo he estado en 1A y 1C con mi novio, en la otra fila estaban dos extranjeros, y ya más atrás no vi", aclaró.

De esta manera, aunque Arias no confirmó que exista un compromiso o una fecha de matrimonio, sus declaraciones despertaron curiosidad entre quienes siguen la vida sentimental de Yahaira. Por ahora, la cantante únicamente ha mostrado su entusiasmo por el bienestar de su amiga y por la relación que mantiene con Luis Fernando Rodríguez.