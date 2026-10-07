Jefferson Farfán 'manda' a Xiomy Kanashiro a vender ropa y así pagar su regalo de cumpleaños

07/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro volvieron a protagonizar un divertido momento en redes sociales. Esta vez, el exfutbolista apareció durante un live de la conductora de América Hoy y, entre bromas, aseguró que la había 'mandado' a vender ropa porque espera un regalo especial por su cumpleaños.

Jefferson Farfán 'manda' a Xiomy a vender ropa

Todo ocurrió mientras Xiomy Kanashiro promocionaba las prendas de su emprendimiento durante una transmisión en vivo.

La 'Chinita' se encontraba mostrando sus productos cuando, de pronto, apareció Jefferson Farfán para sumarse a la conversación y ponerle un poco de picante al momento.

El exseleccionado peruano aprovechó la ocasión para hablar de su próximo cumpleaños, que será el 26 de octubre, y dejó entrever que espera un regalo bastante especial de parte de su pareja.

Con su característico sentido del humor, Farfán explicó por qué quería que Xiomy vendiera la mayor cantidad posible de ropa antes de esa fecha.

"La he mandado a vender. El 26 de octubre es mi cumpleaños. Mis opciones están muy arriba, mucha galaxia", comentó entre risas.

La respuesta de Xiomy no tardó en llegar. La conductora dejó claro que, hasta ese momento, ni siquiera sabía cuáles eran las alternativas de regalo que tenía en mente su pareja. "Pero que dé opciones. A mí no me has dado ninguna opción de regalo", respondió.

Jefferson Farfán revela qué regalo espera

Lejos de darle una pista sencilla, Jefferson Farfán decidió aumentar todavía más la curiosidad. El exfutbolista aseguró que sus opciones estaban fuera de lo que Xiomy podría imaginar y volvió a jugar con el misterio.

"No estás preparada para ver mis opciones. Muy arriba, mucha galaxia", soltó la 'Foquita', provocando nuevamente las risas durante el live.

Pero Xiomy terminó revelando cuál habría sido el pedido que le hizo su pareja. Según contó entre bromas, Farfán le habría pedido nada menos que un automóvil como regalo de cumpleaños.

"Me ha pedido un carro; le regalaré esos Hot Wheels, ja, ja, ja", comentó la 'Chinita', dejando claro que, por ahora, el costoso pedido podría tener una versión bastante más pequeña.

El intercambio rápidamente llamó la atención de quienes seguían la transmisión y permitió ver una vez más la complicidad que existe entre ambos.

Desde que hicieron pública su relación, Jefferson Farfán y Xiomi Kanashiro han compartido distintos momentos juntos y han mostrado una dinámica bastante cercana en redes sociales.

Así, Jefferson Farfán 'mandó' a Xiomy Kanashiro a vender ropa pensando en el regalo de cumpleaños que espera recibir el próximo 26 de octubre.