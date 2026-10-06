Jefferson Farfán se reúne con el padre de Xiomy Kanashiro y ella se luce haciendo shows en el Centro de Lima

06/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Jefferson Farfán volvió a llamar la atención por un momento familiar relacionado con Xiomy Kanashiro. La pareja del exfutbolista compartió una fotografía en la que aparece junto a él y su padre, Christian Kanashiro, mientras ella también aprovechó el último fin de semana para cumplir con una presentación musical en un conocido local del Centro de Lima.

El fin de semana de Xiomy y Farfán

La imagen difundida por Xiomy Kanashiro muestra a Jefferson Farfán compartiendo con Christian Kanashiro, en un encuentro que marcaría la primera vez que el exfutbolista aparece públicamente junto al padre de su pareja. De esta manera, ambos habrían compartido un momento familiar que no pasó desapercibido entre los seguidores de la pareja.

Padre de Xiomy Kanashiro

Por su parte, Xiomy también mantuvo su agenda artística durante el fin de semana. La bailarina y cantante se presentó el viernes 2 de octubre junto a su agrupación Kanomy Band en un establecimiento nocturno ubicado en el Centro de Lima, donde ofreció un show musical para los asistentes.

La presentación generó comentarios debido a que, horas antes, el mismo local había recibido a Fátima Segovia, conocida como 'La Chuecona', quien realizó allí un espectáculo para adultos. Además, durante el show de Xiomy se pudo observar un tubo de pole dance ubicado detrás de ella, elemento que también había sido utilizado por Segovia.

Sin embargo, la presentación de Xiomy tuvo un carácter estrictamente musical y se desarrolló como parte de la programación habitual del establecimiento. De hecho, el local también había anunciado anteriormente la presencia de agrupaciones como Son Tentación y tiene prevista próximamente una presentación de Jeison Manuel.

Xiomy cree en el 50/50

Durante una conversación con las cámaras de 'América Hoy', Xiomy contó que mantiene su independencia económica y continúa asumiendo sus propios gastos. Sin embargo, esto no significa que descarte el apoyo entre ambos. Para la influencer, una pareja también puede ayudarse cuando las circunstancias lo requieren, siempre que exista comprensión entre las dos partes.

En ese sentido, Xiomy explicó que el 50/50 puede funcionar en determinadas situaciones, pero no necesariamente tiene que aplicarse de manera estricta en todas las relaciones. Su postura apunta a que la distribución de los gastos debe adaptarse a la realidad económica de cada pareja y a las necesidades que puedan surgir.

"Siempre sigo pagando mis cosas sola sin necesidad de alguien. Si tienes una pareja que te apoye, bienvenido sea, sino sigue para adelante. Yo creo que eso del 50/50 como que va y no va, depende de la situación", dijo en el programa de conduce.

De esta manera, Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro continúan acaparando la atención por distintos aspectos de su relación. Mientras el exfutbolista compartió un momento familiar con su suegro, la bailarina mantuvo sus compromisos artísticos y se presentó junto a Kanomy Band en el Centro de Lima durante el último fin de semana.